Власть

Кабмин уточнил задачи и филиалы дирекции по управлению госимуществом

Кабмин утвердил поправки, касающиеся деятельности ведомственных предприятий Госагентства по управлению государственным имуществом.

Согласно изменениям, уточнена структура и задачи госпредприятия «Дирекция по управлению объектами». Теперь у предприятия официально закреплены филиалы в трех регионах: в городе Джалал-Абаде (улица Пахта, 219), в городе Оше (улица Алымбека Датки, 221) и в селе Бостери Иссык-Кульского района.

Также обновлены цели деятельности дирекции. Основной задачей обозначено эффективное управление конфискованным имуществом и другими объектами, перешедшими в госсобственность, для пополнения государственного бюджета.

Отдельные пункты устава уточняют полномочия заместителя директора. Теперь этот пост становится единым (ранее указывалось несколько заместителей). Заместитель будет назначаться и освобождаться от должности руководителем госагентства по предложению директора предприятия, а также напрямую подчиняться директору.

Постановление вступает в силу через 10 дней.
