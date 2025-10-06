Рамзан Кадыров стал дважды Героем Чечни. Главу государства наградили в его 49-й день рождения на открытии нового правительственного комплекса.

Фото из архива. Рамзан Кадыров — дважды Герой Чечни

О присвоении звания и вручении ему медали «Золотая звезда Героя Чеченской Республики» сообщил глава регионального правительства Магомед Даудов.

По его словам, награда вручена «за выдающиеся заслуги перед государством, беззаветное служение народу, личное мужество, многолетнюю самоотверженную государственную и общественную деятельность, направленную на процветание и повышение социально-экономического потенциала республики».

Напомним, в первый раз звание Героя Чечни присвоено Рамзану Кадырову 24 февраля 2023 года. Тогда он стал первым награжденным, позже такую медаль получил и его сын Адам.