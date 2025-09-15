15:34
Власть

Один избиратель — один кандидат. ЦИК КР усиливает разъяснительную работу

Председатель ЦИК Тынчтык Шайназаров на совещании со спецпредставителями, системными администраторами и сотрудниками поручил активизировать разъяснительную работу по изменениям в избирательное законодательство. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

Он напомнил, что поправки внесены в конституционный Закон «О выборах президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша» и теперь крайне важно донести их суть до каждого избирателя — в селе, районе и городе.

«Среди населения бытует неправильное представление, что в каждом из 30 многомандатных округов нужно голосовать за троих кандидатов от общего числа. Однако один избиратель может поставить отметку только за одного кандидата. В противном случае бюллетень будет признан недействительным», — подчеркнул Тынчтык Шайназаров.

Глава ЦИК поручил спецпредставителям тесно сотрудничать с айыл окмоту и местными властями, чтобы исключить искажения и недопонимания.

Напомним, подписи за самороспуск Жогорку Кенеша собрали депутаты. Они организовали группу, которая озвучит предложение о самороспуске в ближайшее время. По Конституции решение о самороспуске ЖК принимает большинством голосов — не менее 2/3, или 60 депутатов, и только по инициативе 1/3 депутатов от общего числа членов парламента (30). Досрочные выборы должны пройти в срок от 40 дней с момента самороспуска до 65 дней. Если парламент самораспустится в сентябре или первой половине октября, то выборы могут состояться в ноябре.
Ссылка: https://24.kg/vlast/343565/
