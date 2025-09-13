18:01
USD 87.45
EUR 102.47
RUB 1.03
Власть

Камчыбек Ташиев: В следующем году мы будем работать над развитием «Кара-Коя»

Сегодня, 13 сентября, заместитель председателя кабинета министров, председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев с рабочим визитом посетил Ноокатский район Ошской области и ознакомился с состоянием недавно построенной дороги, ведущей к туристической зоне «Кара-Кой». Об этом сообщает пресс-служба полпреда президента КР в Ошской области.

По ее данным, также была представлена презентация концепции развития туристического потенциала «Кара-Коя».

В ходе мероприятия Ташиев высказал ряд предложений по концепции и дал соответствующие поручения. По его словам, все эти мероприятия направлены на создание комфортных условий как для местного населения, так и для отдыхающих.

Также завершены работы по полной реконструкции дороги Тельман — «Кара-Кой», общей протяженностью 28 километров. Ранее было заасфальтировано 6 километров, еще 3 километра покрыты асфальтом за счет капитальных вложений на 2025 год. Оставшиеся 19 километров были построены за счет государственного бюджета.

Ширина новой дороги составляет 7 метров, толщина асфальтового покрытия — 7 сантиметров.
Ссылка: https://24.kg/vlast/343424/
просмотров: 565
Версия для печати
Материалы по теме
В Ноокате государство отстроит современный стадион
«Ала-Тоо Резорт» будет принимать до 850 тысяч туристов в год — Эрденет Касымов
В Кыргызстане открыли 41 туристический объект, еще 22 готовят к запуску
У Кыргызстана есть все возможности стать Меккой для туристов — спикер
Туризм в Кыргызстане: рост числа отдыхающих при падении иностранных инвестиций
Кыргызстан привлекает немецких туристов и инвесторов через совместные инициативы
В Кыргызстане могут создать кластер геотермальных курортов
Spark установит зарядные станции для электромобилей на туристических объектах КР
Туризм в Кыргызстане: доля в ВВП достигла 4,3 процента
Туристический потенциал Иссык-Куля презентовали в рамках тура «Мурас-2025»
Популярные новости
Мэр города&nbsp;Ош в&nbsp;битком набитой маршрутке отправился в&nbsp;рейд по&nbsp;&laquo;Эне-Саю&raquo; Мэр города Ош в битком набитой маршрутке отправился в рейд по «Эне-Саю»
Король Великобритании Карл III и&nbsp;принц Гарри встретились впервые за&nbsp;полтора года Король Великобритании Карл III и принц Гарри встретились впервые за полтора года
Узбекистан согласился вернуть Афганистану 57&nbsp;военных вертолетов&nbsp;&mdash; СМИ Узбекистан согласился вернуть Афганистану 57 военных вертолетов — СМИ
Сбор подписей за&nbsp;самороспуск Жогорку Кенеша начали депутаты Сбор подписей за самороспуск Жогорку Кенеша начали депутаты
Бизнес
&laquo;Айыл Банк&raquo; стал главным проводником лизинга в&nbsp;Кыргызстане «Айыл Банк» стал главным проводником лизинга в Кыргызстане
Bushido трейдер-симулятор: отзывы и&nbsp;разбор мнений в&nbsp;Telegram-каналах о&nbsp;&laquo;Бушидо&raquo; Bushido трейдер-симулятор: отзывы и разбор мнений в Telegram-каналах о «Бушидо»
Отличная новость для предпринимателей: MKassa продлевает акцию &laquo;Ноль на&nbsp;миллион&raquo; Отличная новость для предпринимателей: MKassa продлевает акцию «Ноль на миллион»
Социология против хаоса: как наука может изменить Бишкек Социология против хаоса: как наука может изменить Бишкек
13 сентября, суббота
18:00
В Бишкеке заработала дробилка для переработки веток В Бишкеке заработала дробилка для переработки веток
17:51
О попытке штурма дома в Кой-Таше заявляет семья Алмазбека Атамбаева
17:31
Строительство АЭС. КР приступила к оценке сейсмической опасности — посол РФ
17:23
Чемпионат мира по борьбе: как выступают члены сборной Кыргызстана
17:15
Камчыбек Ташиев: В следующем году мы будем работать над развитием «Кара-Коя»