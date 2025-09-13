Камчыбек Ташиев: В следующем году мы будем работать над развитием «Кара-Коя»

Сегодня, 13 сентября, заместитель председателя кабинета министров, председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев с рабочим визитом посетил Ноокатский район Ошской области и ознакомился с состоянием недавно построенной дороги, ведущей к туристической зоне «Кара-Кой». Об этом сообщает пресс-служба полпреда президента КР в Ошской области.

По ее данным, также была представлена презентация концепции развития туристического потенциала «Кара-Коя».

В ходе мероприятия Ташиев высказал ряд предложений по концепции и дал соответствующие поручения. По его словам, все эти мероприятия направлены на создание комфортных условий как для местного населения, так и для отдыхающих.

Также завершены работы по полной реконструкции дороги Тельман — «Кара-Кой», общей протяженностью 28 километров. Ранее было заасфальтировано 6 километров, еще 3 километра покрыты асфальтом за счет капитальных вложений на 2025 год. Оставшиеся 19 километров были построены за счет государственного бюджета.

Ширина новой дороги составляет 7 метров, толщина асфальтового покрытия — 7 сантиметров.