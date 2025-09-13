8 тысяч пакистанцев не получали гражданство КР. Депутат извинился за свои слова

Депутат Ошского городского кенеша Илхомжан Каримов извинился перед народом за распространение ложной информации.

«На последней сессии городского кенеша я заявил, что 8 тысяч граждан Пакистана получили гражданство Кыргызской Республики. Подчеркиваю, что эта информация не соответствует действительности. Я допустил ошибку: речь шла о регистрации иностранных граждан на территории страны, а не о получении гражданства. В дальнейшем я постараюсь тщательно проверять информацию и опираться только на официальные источники», — сказал он.