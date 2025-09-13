12:37
Для укрепления границы. НАТО запускает операцию «Восточный часовой»

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте объявил о запуске инициативы «Восточный часовой» (Eastern Sentry) для усиления обороны восточного фланга альянса из-за инцидента с БПЛА в Польше.

Reuters
Фото Reuters. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте объявил о запуске инициативы «Восточный часовой»

По его словам, военная активность начнется в ближайшие дни и будет включать различные ресурсы союзников, включая Данию, Францию, Великобританию, Германию и других. Отмечается, что операция будет включать элементы воздушной и наземной обороны.

Помимо традиционных военных возможностей, операция будет направлена на решение специфических задач, связанных с использованием беспилотников. Напомним, инцидент с примерно 20 беспилотниками, упавшими в Польше, произошел в ночь на 10 сентября.

НАТО обвиняет в этом Россию и в ответ усиливает свой восточный фланг. Сначала в Совете Безопасности ООН обсуждалось совместное заявление союзников, а уже на следующий день генеральный секретарь альянса Марк Рютте объявил о запуске операции «Восточный часовой», которая предусматривает переброску авиации, систем ПВО и военных контингентов в Польшу и другие страны восточного фланга — ближе к границам Беларуси и России.

12 сентября в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке западные союзники представили совместное заявление, в котором Россия обвинялась в проникновении беспилотников в польское воздушное пространство. Документ зачитал замглавы МИД Польши Марцин Босацки.

Лишь 46 из 193 стран – членов ООН поддержали заявление о причастности России к инциденту с БПЛА, нарушившими польское воздушное пространство.
