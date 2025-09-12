Впервые в истории Непала врио премьер-министра стала женщина

Врио премьера Непала стала экс-глава Верховного суда Сушила Карки, пишет DW.

Сегодня она принимает присягу в столице страны Катманду.

Сушила Карки стала первой в истории женщиной во главе правительства Непала. Ее кандидатуру предложили лидеры протестов, вспыхнувших в Непале после попытки властей запретить в государстве соцсети.

Предыдущий премьер страны Шарма Оли был вынужден уйти в отставку на фоне масштабных акций протеста. Это решение уже отменено, однако демонстрации продолжились: их участники, в основном молодые люди, выступают против коррупции в государстве и политики действующих властей в целом. Массовые протесты в Непале назвали «демонстрациями поколения Z».

В результате столкновений, которые начались 8 сентября, погиб как минимум 51 человек, пострадали более 1,3 тысячи.