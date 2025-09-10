23:28
Происшествия

Во Франции на фоне смены правительства проходят протесты

Во Франции на фоне смены правительства проходят протесты. Активисты под лозунгом «Заблокируем все» пытаются перекрывать вокзалы. Они недовольны сокращением госрасходов, пишет Meduza.

По ее данным, акции протеста организованы движением Bloquons Tout («Заблокируем все»). Оно выступает против плана значительного сокращения государственных расходов, который предложил премьер-министр Франции Франсуа Байру.

В Париже демонстранты пытались заблокировать автобусный вокзал, а также собрались у Северного вокзала. По данным Le Parisien, около 400 протестующих ворвались в вестибюль Лионского вокзала.

В МВД Франции сообщили, что задержали уже почти 300 человек, 185 из них — в Париже. Ожидается, что в акциях по всей стране примут участие до 100 тысяч человек.

Отметим, 8 сентября Франсуа Байру ушел в отставку. Новым главой правительства назначен министр обороны Себастьен Лекорню.
