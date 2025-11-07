21:53
В Латвии протесты против выхода страны из конвенции о защите женщин от насилия

10 тысяч человек собрались в Риге на акцию против выхода Латвии из Стамбульской конвенции о защите женщин от насилия, пишет Meduza.

Демонстранты выкрикивали лозунги «Делай все, что можешь — конвенция должна победить!» и «Копируя Россию, вы не защищаете Латвию!». Одним из самых популярных лозунгов стало «Предательство!».

По данным полиции, на акции в Риге задержали двух человек. Один из них не подчинился законным требованиям полицейских, второй напал на демонстранта.

Кроме Риги акции протеста прошли в крупных городах Латвии, а также в других странах.

Напомним, Сейм Латвии 31 октября проголосовал за выход страны из Стамбульской конвенции. Президент Латвии Эдгар Ринкевич отказался подписывать закон и отправил его на пересмотр. Сейм отложил этот вопрос на один год.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/350138/
