18:15
USD 87.45
EUR 101.91
RUB 1.14
Общество

Школьники Германии вместо уроков вышли на акцию протеста против военной реформы

Тысячи школьников и студентов вышли в Германии на акции протеста против военной реформы, которая вводит элементы обязательной службы. Об этом информирует Meduza. Крупные демонстрации прошли в Берлине. К полудню пятницы там собрались около 800 человек. Всего по стране протесты охватили около 90 городов.

Поводом стала утвержденная Бундестагом 5 декабря законодательная поправка. Согласно документу, все 18-летние юноши должны будут заполнить анкету о состоянии здоровья и готовности служить в армии. Для женщин опросник остается добровольным.

Мужчины, родившиеся с 2008 года, обязаны пройти медицинскую комиссию.

из интернета
Фото из интернета
Глава Минобороны Германии Борис Писториус в видеообращении признал право граждан на протест. Однако он подчеркнул, что «демократия не способна защитить себя самостоятельно, и для этого необходимы военные».

Накануне стало известно, что депутаты одобрили законопроект, возвращающий призыв на военную службу. Проект был принят большинством голосов: 323 депутата проголосовали «за», 272 — «против», 1 воздержался.

До этого стало известно, что Германия введет призыв в армию по жеребьевке, если не удастся набрать необходимое количество новобранцев в бундесвер на добровольной основе.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/353693/
просмотров: 133
Версия для печати
Материалы по теме
Киноуроки о буллинге и экологии создали для подростков Кыргызстана и Казахстана
В столице Филиппин тысячи людей вышли на протест против коррупции
В Латвии протесты против выхода страны из конвенции о защите женщин от насилия
В Камеруне началась революция после переизбрания президента на восьмой срок
Поколение Z: как молодежь меняет политический ландшафт от Мадагаскара до Непала
Бишкекчане снова жалуются на переполненные автобусы: школьники не могут уехать
Впервые в истории Непала врио премьер-министра стала женщина
Во Франции на фоне смены правительства проходят протесты
Фото дня. В Непале подожгли правительственное здание
Торговцы Ошского рынка протестуют против сноса торговых точек
Популярные новости
Жители Земли в&nbsp;ночь на&nbsp;5&nbsp;декабря смогут увидеть последнее в&nbsp;этом году суперлуние Жители Земли в ночь на 5 декабря смогут увидеть последнее в этом году суперлуние
Школьники переходят дорогу через подземную трубу. Комментарий Минтранса Школьники переходят дорогу через подземную трубу. Комментарий Минтранса
В&nbsp;Москве запретили объявления о&nbsp;найме только граждан Кыргызстана и&nbsp;Узбекистана В Москве запретили объявления о найме только граждан Кыргызстана и Узбекистана
Прощай, Бишкек! Готовы&nbsp;ли вы&nbsp;уехать на&nbsp;джайлоо по&nbsp;совету замминистра? Опрос Прощай, Бишкек! Готовы ли вы уехать на джайлоо по совету замминистра? Опрос
Бизнес
В&nbsp;России заработала ускоренная разблокировка SIM-карт для роуминга В России заработала ускоренная разблокировка SIM-карт для роуминга
&laquo;Банк Компаньон&raquo; вручил первый миллион по&nbsp;акции &laquo;Ключ к&nbsp;миллиону&raquo; «Банк Компаньон» вручил первый миллион по акции «Ключ к миллиону»
&laquo;Оптима Банк&raquo;: Успейте принять участие в&nbsp;акции &laquo;Вперед за&nbsp;короной&raquo; «Оптима Банк»: Успейте принять участие в акции «Вперед за короной»
MIX&nbsp;&mdash; тариф, который подстраивается под вашу жизнь MIX — тариф, который подстраивается под вашу жизнь
6 декабря, суббота
18:03
Школьники Германии вместо уроков вышли на акцию протеста против военной реформы Школьники Германии вместо уроков вышли на акцию протест...
17:58
В США обновили стратегию безопасности
17:31
В Японии за 8 месяцев от нападения медведей пострадали 230 человек, 13 погибли
17:10
В Кыргызстане объявлено штормовое предупреждение: ожидаются дожди и снег
16:45
Пообещал найти работу и изнасиловал. В Оше мужчину приговорили к 3 годам тюрьмы