Школьники Германии вместо уроков вышли на акцию протеста против военной реформы

Тысячи школьников и студентов вышли в Германии на акции протеста против военной реформы, которая вводит элементы обязательной службы. Об этом информирует Meduza. Крупные демонстрации прошли в Берлине. К полудню пятницы там собрались около 800 человек. Всего по стране протесты охватили около 90 городов.

Поводом стала утвержденная Бундестагом 5 декабря законодательная поправка. Согласно документу, все 18-летние юноши должны будут заполнить анкету о состоянии здоровья и готовности служить в армии. Для женщин опросник остается добровольным.

Мужчины, родившиеся с 2008 года, обязаны пройти медицинскую комиссию.

Глава Минобороны Германии Борис Писториус в видеообращении признал право граждан на протест. Однако он подчеркнул, что «демократия не способна защитить себя самостоятельно, и для этого необходимы военные».

Накануне стало известно, что депутаты одобрили законопроект, возвращающий призыв на военную службу. Проект был принят большинством голосов: 323 депутата проголосовали «за», 272 — «против», 1 воздержался.

До этого стало известно, что Германия введет призыв в армию по жеребьевке, если не удастся набрать необходимое количество новобранцев в бундесвер на добровольной основе.