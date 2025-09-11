Всемирный банк продолжит поддержку проектов в Кыргызстане

Глава кабмина Адылбек Касымалиев провел встречу с региональным директором Всемирного банка по странам Центральной Азии Наджи Бенхасином.

Стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества и перспективы его расширения.

Председатель кабинета министров отметил устойчивую динамику роста экономики Кыргызстана. По его словам, она составляет в среднем 9 процентов за последние три года и 11,5 процента с января по июль 2025-го.

Предстоит выполнить план по доведению объема ВВП до $30 миллиардов к 2030 году.

Адылбек Касымалиев также рассказал о ключевых направлениях Национальной программы развития до 2030-го, в том числе об индустриализации, создании регионального хаба, развитии сельского хозяйства и туризма, зеленой энергетике и строительстве Камбаратинской ГЭС-1.

«Всемирный банк занимает лидирующую позицию в финансировании наших проектов, и эта поддержка делает возможным достижение стратегических целей», — сказал он.

Наджи Бенхасин подтвердил готовность Всемирного банка продолжать поддержку проектов в КР, отметив высокий уровень сотрудничества и интерес международных инвесторов к динамике роста экономики страны.