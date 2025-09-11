08:24
USD 87.45
EUR 102.31
RUB 1.04
Власть

Всемирный банк продолжит поддержку проектов в Кыргызстане

Глава кабмина Адылбек Касымалиев провел встречу с региональным директором Всемирного банка по странам Центральной Азии Наджи Бенхасином.

Стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества и перспективы его расширения.

Председатель кабинета министров отметил устойчивую динамику роста экономики Кыргызстана. По его словам, она составляет в среднем 9 процентов за последние три года и 11,5 процента с января по июль 2025-го.

Предстоит выполнить план по доведению объема ВВП до $30 миллиардов к 2030 году.

Адылбек Касымалиев также рассказал о ключевых направлениях Национальной программы развития до 2030-го, в том числе об индустриализации, создании регионального хаба, развитии сельского хозяйства и туризма, зеленой энергетике и строительстве Камбаратинской ГЭС-1.

«Всемирный банк занимает лидирующую позицию в финансировании наших проектов, и эта поддержка делает возможным достижение стратегических целей», — сказал он.

Наджи Бенхасин подтвердил готовность Всемирного банка продолжать поддержку проектов в КР, отметив высокий уровень сотрудничества и интерес международных инвесторов к динамике роста экономики страны.
Ссылка: https://24.kg/vlast/343047/
просмотров: 153
Версия для печати
Материалы по теме
Противоречивая экономика КР: как деньги мигрантов держат рост и создают риски
Всемирный банк: Кыргызстан станет страной с высокими доходами через 70 лет
Исследование ВБ: кыргызстанцы стали меньше брать в долг и голодать
Всемирный банк предоставит Кыргызстану бюджетную поддержку в $100 миллионов
Рост экономики Кыргызстана к концу 2025 года составит 6,8 процента — прогноз ВБ
Сменился глава представительства Всемирного банка в Центральной Азии
Чистый воздух. Каким может быть государственное финансирование
На модернизацию музеев «Сулайман-Тоо» и «Узген» власти потратят $16 миллионов
Региональный директор Всемирного банка по Центральной Азии завершила миссию
Камбаратинскую ГЭС-1 обсудили в кабмине с исполнительным директором ВБ
Популярные новости
Что за&nbsp;дикость? Садыр Жапаров просит кыргызстанцев бороться с&nbsp;браконьерами Что за дикость? Садыр Жапаров просит кыргызстанцев бороться с браконьерами
Мэр города&nbsp;Ош в&nbsp;битком набитой маршрутке отправился в&nbsp;рейд по&nbsp;&laquo;Эне-Саю&raquo; Мэр города Ош в битком набитой маршрутке отправился в рейд по «Эне-Саю»
Государство полностью берет на&nbsp;себя ипотеку военных и&nbsp;силовиков Государство полностью берет на себя ипотеку военных и силовиков
Переписки в&nbsp;мессенджерах абсолютно прозрачны для спецслужб&nbsp;&mdash; Дмитрий Песков Переписки в мессенджерах абсолютно прозрачны для спецслужб — Дмитрий Песков
Бизнес
KOICA поддерживает развитие животноводства в&nbsp;Кыргызской Республике KOICA поддерживает развитие животноводства в Кыргызской Республике
Впервые в&nbsp;Кыргызстане: страхование КАСКО онлайн в&nbsp;MBANK Впервые в Кыргызстане: страхование КАСКО онлайн в MBANK
Официальные новинки Apple&nbsp;&mdash; уже скоро в&nbsp;офисах Beeline Официальные новинки Apple — уже скоро в офисах Beeline
Впервые в&nbsp;ЦА&nbsp;&laquo;Элдик Банк&raquo; запустил китайскую систему платежей CIPS Впервые в ЦА «Элдик Банк» запустил китайскую систему платежей CIPS
11 сентября, четверг
08:15
В Екатеринбурге утонул кыргызстанец. Он запутался в сетях В Екатеринбурге утонул кыргызстанец. Он запутался в сет...
08:09
Всемирный банк продолжит поддержку проектов в Кыргызстане
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
10 сентября, среда
23:37
NASA запустит вторую программу симуляции жизни на Марсе: 378 дней изоляции
23:12
Во Франции на фоне смены правительства проходят протесты
22:43
Запретить мигрантам переводить за рубеж суммы, превышающие зарплату, хотят в РФ
22:26
Илон Маск вновь возглавил список самых богатых людей мира
22:05
В Таласе прошел фестиваль органической продукции