18:32
USD 87.45
EUR 102.31
RUB 1.04
Власть

В Токмаке дети сыграли в футбол с Камчыбеком Ташиевым на новом поле

В 3-м микрорайоне Токмака после капитального ремонта открылось обновленное мини-футбольное поле. Просьбу о реконструкции дети озвучили во время визита председателя ГКНБ Камчыбека Ташиева, проверявшего строительство парка между 1-м и 3-м микрорайонами.

Поле полностью преобразилось: современный искусственный газон, новые ограждающие сетки, брусчатка на территории.

Особым моментом открытия стала мини-игра: Камчыбек Ташиев сам вышел на поле и сыграл в футбол с местными ребятами. Дети с азартом соревновались с главой ГКНБ.

ГКНБ
Фото ГКНБ. В Токмаке дети сыграли в футбол с Камчыбеком Ташиевым на новом поле

Напомним, в конце июня из-за этой территории был задержан мэр Токмака Максат Нусувалиев. Задержание чиновников и предпринимателя связывают с жалобой жителей Токмака на то, что строительство парка и других объектов в городе не ведется, а ответственные руководители не исполняют своих обязанностей. Местные жители просили президента Садыра Жапарова и главу ГКНБ Камчыбека Ташиева лично проконтролировать этот вопрос.
Ссылка: https://24.kg/vlast/343010/
просмотров: 562
Версия для печати
Материалы по теме
В Токмаке задержан водитель, сбивший ребенка
В Токмаке открылся новый Центр обслуживания населения
Кочкор получит 900 миллионов сомов на новые больницы, спорткомплекс и парк
В Кочкорском районе открыли новое здание военного комиссариата
Камчыбек Ташиев в Нарынской области выкинул телефон подчиненного
Если воды не будет — посадим. Камчыбек Ташиев пригрозил главе айыл окмоту
Камчыбек Ташиев поручил разработать новый Генеральный план Джалал-Абада
Камчыбек Ташиев едва сдержал слезы, рассказав о маме в телеинтервью
1 сентября. Глава ГКНБ поздравил детей и учителей в Джалал-Абаде
Рецепт крепкой дружбы от главы ГКНБ
Популярные новости
Камчыбек Ташиев в&nbsp;Нарынской области выкинул телефон подчиненного Камчыбек Ташиев в Нарынской области выкинул телефон подчиненного
Что за&nbsp;дикость? Садыр Жапаров просит кыргызстанцев бороться с&nbsp;браконьерами Что за дикость? Садыр Жапаров просит кыргызстанцев бороться с браконьерами
Мэр города&nbsp;Ош в&nbsp;битком набитой маршрутке отправился в&nbsp;рейд по&nbsp;&laquo;Эне-Саю&raquo; Мэр города Ош в битком набитой маршрутке отправился в рейд по «Эне-Саю»
Государство полностью берет на&nbsp;себя ипотеку военных и&nbsp;силовиков Государство полностью берет на себя ипотеку военных и силовиков
Бизнес
KOICA поддерживает развитие животноводства в&nbsp;Кыргызской Республике KOICA поддерживает развитие животноводства в Кыргызской Республике
Впервые в&nbsp;Кыргызстане: страхование КАСКО онлайн в&nbsp;MBANK Впервые в Кыргызстане: страхование КАСКО онлайн в MBANK
Официальные новинки Apple&nbsp;&mdash; уже скоро в&nbsp;офисах Beeline Официальные новинки Apple — уже скоро в офисах Beeline
Впервые в&nbsp;ЦА&nbsp;&laquo;Элдик Банк&raquo; запустил китайскую систему платежей CIPS Впервые в ЦА «Элдик Банк» запустил китайскую систему платежей CIPS
10 сентября, среда
18:30
11 сентября: где в Бишкеке отключат свет 11 сентября: где в Бишкеке отключат свет
18:01
Кубок Азии по футболу (U 23). Стали известны все участники финального раунда
17:53
В Бишкеке накрыли притон, который работал для иностранцев
17:46
KOICA поддерживает развитие животноводства в Кыргызской Республике
17:36
Граждане КР легализовывались в РФ не так быстро, как хотелось бы — Минтруда