В 3-м микрорайоне Токмака после капитального ремонта открылось обновленное мини-футбольное поле. Просьбу о реконструкции дети озвучили во время визита председателя ГКНБ Камчыбека Ташиева, проверявшего строительство парка между 1-м и 3-м микрорайонами.

Поле полностью преобразилось: современный искусственный газон, новые ограждающие сетки, брусчатка на территории.

Особым моментом открытия стала мини-игра: Камчыбек Ташиев сам вышел на поле и сыграл в футбол с местными ребятами. Дети с азартом соревновались с главой ГКНБ.

Фото ГКНБ. В Токмаке дети сыграли в футбол с Камчыбеком Ташиевым на новом поле

Напомним, в конце июня из-за этой территории был задержан мэр Токмака Максат Нусувалиев. Задержание чиновников и предпринимателя связывают с жалобой жителей Токмака на то, что строительство парка и других объектов в городе не ведется, а ответственные руководители не исполняют своих обязанностей. Местные жители просили президента Садыра Жапарова и главу ГКНБ Камчыбека Ташиева лично проконтролировать этот вопрос.