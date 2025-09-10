Депутат предлагает использовать тонировку окон в общественном транспорте. Об этом Бакыт Тентишев заявил на заседании парламента.

По его словам, летом все были свидетелями того, как жарко внутри салонов общественного транспорта.

«Люди страдают. Нужно затонировать автобусы, чтобы внутри было не так жарко», — сказал парламентарий и добавил, что граждане также просят снизить стоимость тонировки не только для электромобилей, но и для другого транспорта.

Напомним, кабинет министров внес изменения в постановление о порядке разрешения тонировки передних боковых стекол транспортных средств. Новые нормы касаются как физических, так и юридических лиц, а также нерезидентов.

Согласно изменениям, контроль и учет разрешений на тонировку теперь вместо МВД будет вести Государственное агентство по учету транспортных средств и водительского состава.

Кроме того, уточнены категории транспортных средств. M-1G — машины с повышенной проходимостью, предназначенные для перевозки пассажиров (не более восьми мест, кроме водительского), включены в перечень транспортных средств, которым разрешена тонировка.

Тарифы на разрешение на тонировку передних боковых стекол установлены следующим образом:

для физических лиц — резидентов — 30 тысяч сомов;

для юридических лиц — 50 тысяч сомов;

для нерезидентов — 70 тысяч сомов.

В госагентстве уточнили, что новые тарифы распространяются только на авто с электродвигателями. Для остальных стоимость останется прежней.