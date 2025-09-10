11:02
Власть

Дастан Бекешев пожаловался на то, что в Бишкеке Закон «О тишине» не работает

Депутат пожаловался на то, что в Бишкеке Закон «О тишине» не работает. Об этом заявил на заседании парламента Дастан Бекешев.

По его словам, стройкомпании и кафе продолжают игнорировать Закон «О тишине», принятый еще год назад.

«Так, например, в микрорайоне «Улан» стройкомпания «Бай-Таш» продолжает работать в нарушение закона и не дает спокойно отдыхать горожанам. Я не знаю, что там у них за «крыша» — железная, пластмассовая, но они не исполняют нормы закона. То же самое с подрядчиками Госипотечной компании, которые работают выше магистрали ночами и тревожат сон горожан. Если люди нормально не поспят, то они не смогут продуктивно работать. Пора навести порядок — заставить все кафе и стройкомпании соблюдать Закон «О тишине», — призвал нардеп.

Напомним, что, согласно документу, после 22.00 запрещается использовать громкую музыку в кафе и работать стройтехнике.
