Агент 024

Жители Манаса жалуются на шум от караоке-клуба, работающего до 4.00

В микрорайоне «Спутник» города Манас жители жалуются на караоке-бар Ram Ram, который работает до 3.00-4.00 и нарушает общественный покой. Об этом они сообщили 24.kg.

По их словам, заведение ежедневно работает до 3.00-4.00. Из бара доносятся громкая музыка, шум, пьяные разговоры и крики, из-за чего спать невозможно. Особенно от постоянного шума страдают пожилые люди.

Кроме уровня шума, владельцы заведения нарушают нормы безопасности. Так, сотрудники бара без разрешения сложили строительные материалы у стены жилого дома.

По словам жителей, когда они попросили убрать материалы, владелец бара в грубой форме начал угрожать. При попытке урегулировать конфликт владелец стал угрожать семье жителя словами: «Вы еще пожалеете, что связываетесь со мной, вы не знаете, кто я».

Жители обращались к участковым, но реакции на жалобы нет — правоохранители приезжают, осматриваются и уезжают, не принимая никаких мер.

Между тем в городе действует закон о тишине, согласно которому подобные заведения обязаны закрываться в 22.00, чтобы не нарушать покой жителей.

Семья заявителя и другие соседи требуют соблюдения закона, прекращения ночного шума и уважения к жителям микрорайона.

