Бар «Булки» нарушает закон о тишине, пожаловались горожане: реакция милиции

Ночной бар «Булки» нарушает закон о тишине, пожаловались горожане в милицию. Об этом сообщили в ГУВД Бишкека.

Жильцы соседних домов также рассказали о том, что у бара часто происходят конфликты и драки.

По данным ведомства, сотрудники милиции провели разъяснительную беседу с владельцем заведения. Его и администратора доставили в следственную службу. Им напомнили о соблюдении законодательства, включая нормы о порядке и тишине ночью.

ГУВД напоминает, что сообщить о правонарушениях можно по телефону 102.