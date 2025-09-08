Кафе в Бишкеке намерены закрыть за нарушение Закона КР «О тишине»

Столичный Центр госсанэпиднадзора продолжает штрафовать нарушителей за неисполнение Закона КР «О тишине».

Как сообщили 24.kg в ЦГСЭН, в кафе Boho city bar (ОсОО «Симпл Севен») на улице Пушкина, 78, допускали громкое музыкальное сопровождение и пение певцов после 22.00. Поэтому руководитель ОсОО оштрафован 8 сентября на 28 тысяч сомов.

«Ранее за выявленные санитарные нарушения уже составлялись протоколы о правонарушении, налагались штрафы на общую сумму 64 тысячи сомов. За невыполнение Закона КР «О тишине» и неоднократные жалобы на музыку до 3.00 подготовлено санитарное предписание о закрытии кафе Boho city bar с 10 сентября 2025», — отметили в ЦГСЭН.