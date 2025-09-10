10:46
Депутат считает необходимым создание отдельного агентства по делам молодежи

Депутат считает необходимым создание отдельного агентства по делам молодежи. Об этом заявил на заседании парламента Табылды Муратбеков.

По его словам, молодежь — это новая энергия страны, которая нуждается в поддержке.

«Необходимо поднимать на новый уровень вопросы молодежи. Одно из направлений — создание отдельного агентства, в котором будут предусмотрены отдельная программа по развитию и поддержке молодежи, свой штат и финансирование. Сегодня в госструктурах не хватает молодых кадров. Есть много молодежных программ, но они не объединены. Именно поэтому нужен единый координационный орган по вопросам молодежи», — считает Табылды Муратбеков.

Он привел в пример соседние страны. «В Узбекистане и Казахстане есть отдельные министерства и ведомства по делам молодежи, и им выделяют большое финансирование. У нас же есть только Государственное агентство по делам молодежи, физической культуре и спорту, где молодежи выделено лишь одно управление. Этого недостаточно», — добавил нардеп.
