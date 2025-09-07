18:20
Власть

Премьер-министр Японии Сигэру Исиба покидает свой пост

Премьер-министр Японии Сигэру Исиба намерен подать в отставку. Как сообщает японская телекомпания NHK, это решение было принято, чтобы избежать раскола в правящей Либерально-демократической партии.

Фото СМИ. Премьер-министр Японии Сигэру Исиба покидает свой пост

Отмечается, что в июле коалиция, возглавляемая либерал-демократами под руководством Сигэру Исибы, потеряла большинство в верхней палате парламента на выборах.

Сам премьер сообщил, что поручил генеральному секретарю партии организовать проведение внеочередных выборов нового председателя. Он назвал причиной отставки соглашение о тарифах с США и призвал своего преемника поддерживать более тесные связи с Вашингтоном и партнерами, пишет Kyodo.

Как сообщали ранее японские СМИ, если проведение досрочных выборов председателя будет одобрено, они могут пройти уже 4 октября. Сигэру Исиба находился на посту премьер-министра с 1 октября 2024 года.
