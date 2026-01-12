В Таиланде катер столкнулся с рыболовецким судном: на борту были туристы из КР

В Таиланде катер с российскими туристами столкнулся с рыболовецким судном, погиб один человек.

«По предварительной информации, на борту катера находились 33 гражданина РФ, а также граждане Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и ряда других стран. От полученных травм скончалась россиянка 2008 года рождения. 23 гражданина РФ с травмами различной степени тяжести госпитализированы в несколько лечебных учреждений Пхукета, где им оказывают медицинскую помощь», — проинформировал генконсул России в Таиланде Егор Иванов.

11 января скоростной катер Korawich Marine 888 столкнулся с рыболовным траулером Pichai Samut 1 около острова Ко Кай недалеко от Пхукета. 52 туриста и 3 члена экипажа оказались в воде, поскольку удар разнес переднюю часть судна, из-за чего оно утонуло.

МИД пока не прокомментировал и не подтвердил информацию о пострадавших кыргызстанцах.