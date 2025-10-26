15:04
USD 87.45
EUR 101.52
RUB 1.08
Власть

Таиланд и Камбоджа в присутствии Дональда Трампа подписали «мирную сделку»

Таиланд и Камбоджа в присутствии Дональда Трампа подписали «мирную сделку». «ООН должна делать это, но она этого не делает», — сказал президент США в Куала-Лумпуре, где на полях саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) состоялась церемония подписания.

Подписи под документом поставили премьер-министры Таиланда и Камбоджи Анутхин Чанвиракун и Хун Манет.

Премьер Камбоджи поблагодарил Трампа за помощь в урегулировании с Таиландом

Ранее уточнялось, что стороны подписывают не мирное соглашение, а совместную декларацию, которая должна заложить основу для мирного урегулирования конфликта.

Перед этим Дональд Трамп заявил, что «великая мирная сделка, которую многие считали неосуществимой, спасет миллионы жизней».

Он также рассказал, что за соблюдением режима прекращения огня будут следить азиатские страны, включая Малайзию, которые направят наблюдателей.  

Глава Белого дома признался, что «любит останавливать войны», но это больше, чем «просто хобби».

Напомним, конфликт обострился после того, как Таиланд заявил, что камбоджийские военные применили беспилотники для разведки и обстреляли из реактивных систем залпового огня территорию королевства. На границе три дня шли бои. В район стянули войска, Военно-воздушные силы Таиланда наносили авиаудары по территории Камбоджи.

При этом представитель Министерства обороны Камбоджи заявлял, что войска Таиланда совершили неспровоцированное вторжение, и камбоджийские силы ответили в порядке самообороны.

Многолетний камбоджийско-тайский пограничный конфликт начался между королевствами вследствие вековых споров за области вблизи храмового комплекса Прэахвихеа и после зачисления его ЮНЕСКО 7 июля 2008 года в список Всемирного наследия.
Ссылка: https://24.kg/vlast/348571/
просмотров: 257
Версия для печати
Материалы по теме
Премьером Таиланда стал политик, выступающий за декриминализацию марихуаны
Азербайджан впервые показал текст парафированного мирного соглашения с Арменией
Кыргызстанец Усман Капаров завоевал бронзу на молодежном чемпионате Азии
Баку и Ереван сегодня подпишут мирное соглашение в Белом доме — Трамп
Таиланд и Камбоджа достигли соглашения об урегулировании напряженности
Власти Камбоджи хотят номинировать Дональда Трампа на Нобелевскую премию
США хотят, чтобы соглашение между Россией и Украиной было заключено до 8 августа
Перемирие. В Малайзии начались переговоры между Таиландом и Камбоджей
Конфликт Таиланда и Камбоджи. Бангкок и Пномпень согласились начать переговоры
Конфликт Таиланда и Камбоджи: перемирия не получилось, стрельба продолжается
Популярные новости
Наконец-то! МВД инициирует ужесточение наказания за&nbsp;сексуальные домогательства Наконец-то! МВД инициирует ужесточение наказания за сексуальные домогательства
Садыр Жапаров и&nbsp;основатель Binance Чанпэн Чжао побывали в&nbsp;парке &laquo;Ала-Арча&raquo; Садыр Жапаров и основатель Binance Чанпэн Чжао побывали в парке «Ала-Арча»
ЦИК отказала двум гражданам в&nbsp;регистрации кандидатом в&nbsp;депутаты Жогорку Кенеша ЦИК отказала двум гражданам в регистрации кандидатом в депутаты Жогорку Кенеша
Садыр Жапаров призвал 23&nbsp;октября уделить 23&nbsp;минуты в&nbsp;честь снежного барса Садыр Жапаров призвал 23 октября уделить 23 минуты в честь снежного барса
Бизнес
О! открывает бесплатный доступ к&nbsp;приложению &laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; в&nbsp;роуминге О! открывает бесплатный доступ к приложению «Мой О!» в роуминге
10&nbsp;процентов кешбэка на&nbsp;Аламединском рынке: MBANK запустил акцию для покупателей 10 процентов кешбэка на Аламединском рынке: MBANK запустил акцию для покупателей
Футбол без границ: Wi-Fi от&nbsp;MEGA на&nbsp;стадионе и&nbsp;трансляции в&nbsp;MegaTV Футбол без границ: Wi-Fi от MEGA на стадионе и трансляции в MegaTV
Чистое тепло вместо угля: в&nbsp;Бишкеке подписали соглашение по&nbsp;тепловым насосам Чистое тепло вместо угля: в Бишкеке подписали соглашение по тепловым насосам
26 октября, воскресенье
15:00
Заброшенный город Энильчек и Каджи-Сай. Фото и видео читателей 24.kg Заброшенный город Энильчек и Каджи-Сай. Фото и видео чи...
14:44
В России испытали крылатую ракету с ядерной установкой: 15 часов полета
14:15
Таиланд и Камбоджа в присутствии Дональда Трампа подписали «мирную сделку»
13:42
Президент США не удержался. Он станцевал во время встречи в Малайзии
13:27
Кыргызстанец поборется за бронзу в утешительном турнире на чемпионате мира