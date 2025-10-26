Таиланд и Камбоджа в присутствии Дональда Трампа подписали «мирную сделку». «ООН должна делать это, но она этого не делает», — сказал президент США в Куала-Лумпуре, где на полях саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) состоялась церемония подписания.

Подписи под документом поставили премьер-министры Таиланда и Камбоджи Анутхин Чанвиракун и Хун Манет.

Премьер Камбоджи поблагодарил Трампа за помощь в урегулировании с Таиландом

Ранее уточнялось, что стороны подписывают не мирное соглашение, а совместную декларацию, которая должна заложить основу для мирного урегулирования конфликта.

Перед этим Дональд Трамп заявил, что «великая мирная сделка, которую многие считали неосуществимой, спасет миллионы жизней».

Он также рассказал, что за соблюдением режима прекращения огня будут следить азиатские страны, включая Малайзию, которые направят наблюдателей.

Глава Белого дома признался, что «любит останавливать войны», но это больше, чем «просто хобби».

Напомним, конфликт обострился после того, как Таиланд заявил, что камбоджийские военные применили беспилотники для разведки и обстреляли из реактивных систем залпового огня территорию королевства. На границе три дня шли бои. В район стянули войска, Военно-воздушные силы Таиланда наносили авиаудары по территории Камбоджи.

При этом представитель Министерства обороны Камбоджи заявлял, что войска Таиланда совершили неспровоцированное вторжение, и камбоджийские силы ответили в порядке самообороны.

Многолетний камбоджийско-тайский пограничный конфликт начался между королевствами вследствие вековых споров за области вблизи храмового комплекса Прэахвихеа и после зачисления его ЮНЕСКО 7 июля 2008 года в список Всемирного наследия.