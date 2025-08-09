Кыргызстанец Усман Капаров завоевал бронзу на молодежном чемпионате Азии

Кыргызстанский боксер Усман Капаров завоевал бронзу на молодежном чемпионате Азии в Таиланде. Турнир среди спортсменов до 19 лет проходит в Бангкоке.

Наш соотечественник выступал в весовой категории до 75 килограммов. Он стартовал со стадии 1/4 финала и одержал победу во втором раунде над соперником из Шри-Ланки.

В полуфинале Усман Капаров вступил в поединок с представителем Узбекистана Мухаммаджоном Якупбоевым. По итогам трех раундов судьи отдали победу узбекистанцу единогласно — 5:0. Таким образом, боксер КР занял третье место и завоевал бронзовую медаль.