Садыр Жапаров осмотрел детский оздоровительный центр «Улан» на Иссык-Куле

Садыр Жапаров сегодня, 5 сентября, осмотрел детский оздоровительный центр «Улан» и принял участие в торжественном мероприятии, посвященном 10-летию Государственной ипотечной компании в селе Тору-Айгыр Иссык-Кульской области. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Глава государства осмотрел обновленные общежитие и столовую, построенные коттеджи.

Оздоровительный центр с 1969 года работал исключительно в летнее время, принимая детей со всех регионов страны.

Садыр Жапаров отметил, что этот центр в свое время был одним из ведущих детских лагерей в стране. Однако, как и многие оздоровительные учреждения, находившиеся в государственной собственности, за последние 30 лет оказался заброшенным и превратился в убыточное.

Для восстановления таких объектов создано специальное подразделение в структуре управделами президента — Дирекция по управлению деятельностью санаторно-курортных, оздоровительных и туристических объектов. Эта дирекция приняла под управление такие объекты, как «Көгүлтүр Ысык-Көл», «Жалал-Абад», «Жети-Өгүз», «Ысык-Ата» и детский оздоровительный центр «Улан», и начала их поэтапную реконструкцию и модернизацию.