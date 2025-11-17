Страны Карибского бассейна и Африки требуют от Британии репараций за рабство

Страны Карибского бассейна и Африки потребовали от Великобритании репараций за рабство. Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, делегация комиссии по репарациям стран Карибского сообщества (CARICOM) проведет переговоры с официальными лицами и политиками Великобритании по вопросам устранения исторической несправедливости рабства и колониализма, а также их долгосрочных последствий.

Пятнадцать государств, входящих в CARICOM, намерены представить план репараций, который включает в себя «призывы к полным и официальным извинениям, образовательным программам, списанию долгов и денежной компенсации».

Аналогичный план разрабатывают и страны Африканского союза. Эти государства требуют компенсаций за европейскую торговлю рабами в XV-XIX веках, жертвами которой стали более 12,5 миллиона человек.

Отмечается, что в мире растет негативная реакция на требования репараций. И многие европейские лидеры выступают против обсуждения этой темы, заявляя, что современные страны не могут нести ответственность за исторические ошибки.

Опрос 2025 года, проведенный по заказу The Repair Campaign, показал: 85 процентов респондентов в Великобритании не знали, что она принудительно переселила более 3 миллионов африканцев в государства Карибского бассейна.