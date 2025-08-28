Ко Дню независимости Узбекистана Шавкат Мирзиеев помиловал более 500 осужденных

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев подписал указ о помиловании 523 человек. Об этом пишет Telegram-канал «Азия. В центре».

По его данным, документ приурочен к 34-й годовщине независимости страны. Власти отметили, что речь идет об осужденных, которые «искренне раскаялись и встали на путь исправления».

Согласно указу, почти 200 человек полностью освобождаются от наказания, другим сокращены сроки заключения или изменены условия содержания. В числе помилованных — 45 женщин, 31 человек старше 60 лет, более 200 молодых людей до 30 лет, включая одного несовершеннолетнего. Также амнистированы 15 человек, ранее осужденных за связи с запрещенными организациями, и 8 иностранцев, среди которых шестеро граждан Таджикистана.

Для исполнения указа освобожденных доставляют к местам проживания, иностранцев депортируют. Всем назначены профилактический и пробационный контроль. Государство обещает помощь — от разовой выплаты до содействия в трудоустройстве, медобслуживании и восстановлении документов.