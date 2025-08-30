Кабмин Кыргызстана отчитался о проделанной работе в сфере энергетики

Устранение дефицита, развитие и наращивание генерации электроэнергии — такую задачу поставил президент перед отраслью. В соответствии с этим Министерство энергетики ведет активную работу по реконструкции крупных ГЭС и передаче мощности. Об этом сообщает кабмин.

Реконструируется 4-й гидроагрегат Токтогульской ГЭС. Проект реабилитации станции реализуется в три этапа с 2015 по 2026 год. Заменяются гидроагрегаты и гидротехническое оборудование, обновляются системы управления. В результате мощность станции увеличится с 1,2 тысячи до 1 тысячи 440 мегаватт. Это, в свою очередь, повысит надежность энергосистемы. Следует отметить, что ранее реконструировано три агрегата ГЭС.

Параллельно идет модернизация Уч-Коргонской ГЭС. Мощность одного из ее агрегатов увеличена с 45 до 54 мегаватт. Заменен силовой трансформатор. Ведется работа по замене еще одного агрегата. В следующем году планируется одновременная замена еще двух агрегатов.

Строительство Камбаратинской ГЭС-1 — это проект века, обеспечивающий энергетическую безопасность КР и укрепляющий региональное сотрудничество. Технико-экономическое обоснование ГЭС, документы по оценке воздействия на окружающую и социальную среду завершены в соответствии с международными стандартами. Всемирный банк выделил $18,6 миллиона на реализацию этих работ. Также предварительно одобрено финансирование в размере $1,5 миллиарда для Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана на основные строительные работы Камбаратинской ГЭС-1. Кроме того, международные финансовые институты выразили готовность профинансировать проект.

Министерство энергетики уделяет особое внимание строительству малых ГЭС. В настоящее время в нашей республике функционируют 39 малых ГЭС общей мощностью 130,76 мегаватта и солнечные электростанции, расположенные в Чуйской области.

К 2030 году планируется ввести в эксплуатацию 49 малых ГЭС общей мощностью 433 мегаватта.

Параллельно с этим в Нарынской области проводится аукцион по строительству солнечной электростанции мощностью 150 мегаватт. Предприятие «Чакан ГЭС» также активно ведет работы по возведению нескольких малых ГЭС: это Орто-Токойская, Папанская и Каракульская ГЭС. Предприятие ввело в эксплуатацию ГЭС «Бала-Саруу». А строительство Каракульской ГЭС на реке Кара-Суу в Джалал-Абадской области на сегодня завершено на 80 процентов.

Ко Дню независимости введено в эксплуатацию еще четыре малые ГЭС. К концу 2025 года заработают еще 13 малых ГЭС. Наряду с этим активно ведется строительство солнечных электростанций. В настоящее время в стране функционирует 10 станций.