Власть

Тяньцзинь ждет. Кыргызстан готовится к участию в саммите ШОС

В китайском городе Тяньцзинь с 31 августа по 1 сентября пройдет ключевое событие в дипломатическом календаре Евразии — саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом пишет аналитический канал ISD.

Сообщается, что мероприятие соберет рекордное число участников: более 20 глав государств, а также представителей международных организаций.

В Тяньцзинь прибудут лидеры не только стран-участниц, но и многих других государств. Среди приглашенных — президенты Казахстана, России, Беларуси, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана, Ирана, Турции, Монголии, Азербайджана и Туркменистана, а также премьер-министры Индии, Пакистана, Армении, Египта, Камбоджи, Малайзии, Непала, Вьетнама, Лаоса и Мальдив.

Главным итоговым документом саммита станет принятие Стратегии развития ШОС до 2035 года. Этот основополагающий документ определит долгосрочные цели и направления деятельности организации на следующее десятилетие, закрепив ее роль как ключевого игрока в обеспечении безопасности, стабильности и экономического сотрудничества в регионе.

Помимо стратегии по итогам 25-го заседания Совета глав государств ШОС ожидается подписание ряда других значимых документов, которые укрепят правовую базу взаимодействия стран-участниц организации.
