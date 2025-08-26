20:38
USD 87.35
EUR 101.48
RUB 1.08
Власть

Реконструкция здания Жогорку Кенеша завершается

Реконструкция здания Жогорку Кенеша завершается. Об этом на своей странице в Facebook написал управляющий делами президента Каныбек Туманбаев.

По его словам, по заданию президента в здании проводятся масштабные работы по его обновлению.

«Я посмотрел, как идет работа, она почти завершена, и в ближайшие дни здание сдадут в эксплуатацию. Оно отвечает современным требованиям, но в то же время сохранило свой исторический облик», — написал чиновник.

Напомним, здание Жогорку Кенеша, расположенное в центре столицы, введено в эксплуатацию в 1984 году. Общая площадь составляет 4,5 гектара. Последний раз капитальный ремонт зала заседаний проводился в 2010 году.
Ссылка: https://24.kg/vlast/341073/
просмотров: 278
Версия для печати
Материалы по теме
О масштабных преобразованиях в Балыкчи рассказал Дайырбек Орунбеков
В Оше Центр реабилитации детей с инвалидностью отремонтирован спустя 50 лет
Проспект Айтматова открыли: качает, в туалет не сходишь, в гости не дойти
В Бишкеке начнут реконструкцию моста на Ауэзова через канал ТЭЦ
Снес заправку и проверил реконструкцию улицы: поездка мэра на сегодня
Памятник Манасу, типография и Генпрокуратура. Реконструкция и исчезновение
Как идет реконструкция дорог и пляжей на Иссык-Куле, проверил глава кабмина
Как будет выглядеть Ботанический сад после реконструкции
Не посягаем на вашу собственность. Заммэра Бишкека жителям проспекта Айтматова
С 1 мая большой зал заседаний Жогорку Кенеша закроют на ремонт
Популярные новости
Пиарщик, трудяга, филантроп. Какую работу проделал мэр Оша за&nbsp;семь месяцев Пиарщик, трудяга, филантроп. Какую работу проделал мэр Оша за семь месяцев
Трое судей Бишкекского городского суда уволены за&nbsp;освобождение членов ОПГ Трое судей Бишкекского городского суда уволены за освобождение членов ОПГ
Визит президента Казахстана в&nbsp;Кыргызстан. Что происходит сегодня Визит президента Казахстана в Кыргызстан. Что происходит сегодня
В&nbsp;Кыргызстане упростили временный ввоз незарегистрированных лекарств В Кыргызстане упростили временный ввоз незарегистрированных лекарств
Бизнес
Осталось всего 6&nbsp;дней: торопитесь в&nbsp;O!Store за&nbsp;Honor с&nbsp;кешбэком 1500&nbsp;сомов! Осталось всего 6 дней: торопитесь в O!Store за Honor с кешбэком 1500 сомов!
Эксперты объяснили рекордный рост цен на&nbsp;бензин в&nbsp;России Эксперты объяснили рекордный рост цен на бензин в России
В&nbsp;Бишкеке открылся первый социальный магазин &laquo;Евразия&raquo; В Бишкеке открылся первый социальный магазин «Евразия»
Оплатить налог на&nbsp;жилье и&nbsp;землю можно за&nbsp;пару кликов в&nbsp;MegaPay Оплатить налог на жилье и землю можно за пару кликов в MegaPay
26 августа, вторник
20:04
Реконструкция здания Жогорку Кенеша завершается Реконструкция здания Жогорку Кенеша завершается
19:43
В Ала-Букинском районе открыли новый историко-культурный музей
19:27
В Китае банкир приговорен к пожизненному заключению за получение взяток
18:58
В Иссык-Кульской области стартовал лагерь «Климат — Горы — Молодежь»
18:30
27 августа: где в Бишкеке и регионах отключат свет