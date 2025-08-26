Реконструкция здания Жогорку Кенеша завершается. Об этом на своей странице в Facebook написал управляющий делами президента Каныбек Туманбаев.

По его словам, по заданию президента в здании проводятся масштабные работы по его обновлению.

«Я посмотрел, как идет работа, она почти завершена, и в ближайшие дни здание сдадут в эксплуатацию. Оно отвечает современным требованиям, но в то же время сохранило свой исторический облик», — написал чиновник.

Напомним, здание Жогорку Кенеша, расположенное в центре столицы, введено в эксплуатацию в 1984 году. Общая площадь составляет 4,5 гектара. Последний раз капитальный ремонт зала заседаний проводился в 2010 году.