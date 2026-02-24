Проект реконструкции «Береке базара» в айыл окмоту Торт-Кол Узгенского района обсудили в Центре государственно-частного партнерства.

Отмечается, что основная цель модернизации — привести торговый объект в соответствие с современными требованиями, обновить инфраструктуру и создать комфортные условия для ведения бизнеса.

Инициатором проекта выступила частная компания, предложив вложить в реконструкцию более 1 миллиарда сомов. Проект предусматривает полное переустройство торговых рядов и улучшение логистики внутри объекта, проинформировали в центре.