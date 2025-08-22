Жапаров Токаеву: Никто не может оспорить и ставить под сомнение наше братство

«Никто не может оспорить и ставить под сомнение наше братство», — заявил президент Садыр Жапаров во время приветственной речи рамках официального визита главы государства Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Кыргызстан.

Садыр Жапаров отметил, что рад встречать правительственную делегацию РК в «Ынтымак-Ордо» и подчеркнул, что история кыргызского и казахского народов имеет глубокие корни.