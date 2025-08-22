00:12
Жапаров Токаеву: Никто не может оспорить и ставить под сомнение наше братство

«Никто не может оспорить и ставить под сомнение наше братство», — заявил президент Садыр Жапаров во время приветственной речи рамках официального визита главы государства Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Кыргызстан.

Садыр Жапаров отметил, что рад встречать правительственную делегацию РК в «Ынтымак-Ордо» и подчеркнул, что история кыргызского и казахского народов имеет глубокие корни.

«Казахстан — самый близкий наш сосед, братская страна, которая занимает особое место в нашей внешней политике, один из основных торгово-экономических партнеров. Отмечу, что при вашей личной поддержке, Касым-Жомарт Кемел уулу, стратегическое партнерство и союзнические отношения уверенно развиваются. Издревле наши народы жили в согласии, поддерживая друг друга. Исходя из этого глубоко убежден, что мы будем решать все вопросы совместно, потому как кыргызы и казахи — народы-близнецы. Как говорил Абай, никто не может оспорить и ставить под сомнение наше братство», — сказал президент.

В свою очередь лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев поблагодарил за теплое гостеприимство и выразил убеждение, что этот визит придаст новый импульс развитию дружественных отношений между двумя странами.

«Казахи и кыргызы — братские народы. У нас общая история, а наши традиции и мировоззрение схожи. Испокон веков два народа живут в предгорьях Ала-Тоо в мире и согласии. И сегодня наше взаимодействие динамично развивается в духе стратегического партнерства. Мы упрочили политический диалог на всех уровнях, основанный на взаимном уважении. Успешно функционируют межгосударственные, межпарламентские, межправительственные советы, налажены межрегиональные связи. Прочное многогранное сотрудничество между Казахстаном и Кыргызстаном является подтверждением того, что наши взаимоотношения крепнут с каждым годом», — отметил он.

В завершение переговоров в узком формате главы государств подтвердили приверженность дальнейшему углублению кыргызско-казахстанских отношений во всех сферах взаимного интереса в духе стратегического партнерства и союзничества.
Ссылка: https://24.kg/vlast/340617/
просмотров: 1062
