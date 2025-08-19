14:36
Власть

Азамат Кадыралиев: Кыргызстан нуждается в эффективных госслужащих

Кыргызстан нуждается в эффективных госслужащих. Об этом на пресс-завтраке сообщил заместитель руководителя аппарата президента Азамат Кадыралиев.

По его словам, время требует того, чтобы подготовка госслужащих начиналась уже со школы, вузов, то есть с получения качественного образования, а уже потом, проходя через резерв, кадры поступали на госслужбу.

«На международном уровне знание английского языка является стандартом. Уже задаются вопросы, а какими еще, помимо английского, языками вы владеете. Именно поэтому важна подготовка, бэкграунд для работы на госслужбе.

Сейчас мы усложняем этапы принятия кадров в резерв госслужбы. Тест будет сложно пройти, нужно серьезно готовиться и необходимо знать английский язык для отдельных категорий граждан. Так как мы участвуем во многих международных организациях», — добавил Азамат Кадыралиев.

Азамат Кадыралиев

Его поддержал министр юстиции Аяз Баетов, который отметил, что неэффективные госслужащие должны уходить с работы.

«Сейчас сложилась такая практика, что госслужащие среднего и низшего звена при решении руководителя об их увольнении могут годами судиться с организацией, что негативно сказывается на работе ведомства. Сейчас же предлагается дать право руководителю увольнять неэффективних работников согласно ряду критериев. Но их число в годовом измерении не должно превышать 10 процентов. Иначе возникает вопрос к самому руководителю о целесообразности его решений», — добавил он.
