В КР хотят штрафовать госслужащих, не предоставивших декларацию личных интересов

Государственное агентство по делам государственной службы и местного самоуправления предлагает внести изменения в Кодекс КР о правонарушениях и Закон «О конфликте интересов».

В опубликованном на портале общественных обсуждений документе говорится, что действующий Закон «О конфликте интересов» содержит пробелы и на практике есть случаи, когда госслужащие не предоставляют декларации о личных (частных) интересах или предоставляют недостоверные сведения. Кроме этого, отсутствуют эффективные меры ответственности за такие нарушения.

Согласно принятому в 2017 году Закону «О конфликте интересов», при приеме на работу государственные и муниципальные служащие должны сдать декларацию о личных (частных) интересах. Верификация деклараций осуществляется комиссиями по этике государственных органов, органов местного самоуправления, учреждений, организаций или предприятий.

Для устранения существующих пробелов и усиления Закона «О конфликте интересов» Госагентство по делам госслужбы и МСУ предлагает установить административную ответственность за непредставление или предоставление недостоверных сведений в декларациях о личных (частных) интересах, а также за повторное совершение указанных нарушений.

Так, за непредставление служащими в установленный срок декларации о личных (частных) интересах предлагается ввести штраф в размере 30 расчетных показателей (3 тысячи сомов), а за недостоверные или неполные сведения в декларации — 5 тысяч сомов, за повторное нарушение — 10 тысяч сомов.

Также предлагается определить единый уполномоченный государственный орган, назначаемый президентом, ответственный за разработку и реализацию государственной политики в сфере управления конфликтом интересов, включая координацию, мониторинг, проверку деклараций, издание предписаний и привлечение виновных лиц к ответственности.

Кроме этого, законопроект содержит норму об освобождении от должности руководителей государственных органов и органов местного самоуправления в случае непринятия мер по предотвращению конфликта интересов в отношении подчиненных лиц.
