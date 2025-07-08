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Власть

Президент Кыргызстана встретился с главой Таджикистана в формате тет-а-тет

Фото пресс-службы АП КР. Встреча тет-а-тет

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 8 июля, в рамках государственного визита в Таджикистан провел переговоры с президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном в формате тет-а-тет. Об этом сообщает пресс-служба главы государства КР.

По ее данным, стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего взаимодействия по широкому кругу вопросов, в том числе развитие социальной инфраструктуры в отдельных районах и укрепление сотрудничества на многосторонних площадках. Отдельное внимание уделено вопросам, представляющим интерес для жителей приграничных территорий.

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Президент Эмомали Рахмон выразил удовлетворение состоявшейся встречей. Он отметил, что кыргызско-таджикские отношения находятся на подъеме, подчеркнув успешное завершение процесса делимитации государственной границы и активное продвижение работ по ее демаркации.

Лидер Таджикистана также констатировал динамичное развитие торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей между двумя странами. Он указал на важность тесного взаимодействия в сфере безопасности и выразил готовность обсудить с кыргызским коллегой текущее состояние и перспективы двустороннего партнерства, а также актуальные международные и региональные вопросы.

пресс-службы АП КР
Фото пресс-службы АП КР. Рабочая встреча
В свою очередь президент Садыр Жапаров выразил благодарность за приглашение посетить Таджикистан с государственным визитом и за теплый, радушный прием со стороны братского таджикского народа.

Он особо отметил, что завершение процесса делимитации кыргызско-таджикской государственной границы стало важным шагом, укрепляющим безопасность и стабильность не только в двух странах, но и в регионе в целом. Глава государства выразил уверенность, что процесс демаркации оставшихся участков будет завершен в ближайшее время в соответствии с согласованным графиком.

Садыр Жапаров подчеркнул, что рассчитывает на содержательные и конструктивные переговоры, в ходе которых стороны обсудят все актуальные вопросы и определят приоритетные направления кыргызско-таджикского сотрудничества.

После встречи в формате тет-а-тет Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон продолжат переговоры в расширенном формате.
Ссылка: https://24.kg/vlast/335546/
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