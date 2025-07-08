Президент Кыргызстана в Душанбе. Встреча с Эмомали Рахмоном и возложение цветов

В Душанбе состоялась официальная встреча президента Кыргызстана Садыра Жапарова с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном. Об этом сообщила пресс-служба главы КР.

Как отмечается, церемония прошла на площади Дворца нации в городе Душанбе.





После приветствий главы государств приняли рапорт командира роты почетного караула. Далее военный оркестр исполнил государственные гимны двух стран. В знак особо торжественной формы приветствия и почестей по случаю государственного визита президента Садыра Жапарова во время исполнения гимнов произведен 21 артиллерийский залп.

Далее лидеры обошли почетный караул, а после главам государств представили делегации сторон.





Ранее Садыр Жапаров также возложил венок к памятнику Исмоила Сомони в Душанбе. Монумент установлен на площади Дусти и является центральной частью мемориала, посвященного национальному единству.