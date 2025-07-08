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Власть

Президент Кыргызстана в Душанбе. Встреча с Эмомали Рахмоном и возложение цветов

Фото пресс-службы президента КР. Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон

В Душанбе состоялась официальная встреча президента Кыргызстана Садыра Жапарова с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном. Об этом сообщила пресс-служба главы КР.

Как отмечается, церемония прошла на площади Дворца нации в городе Душанбе.

Во Дворце нации вывешены государственные флаги Кыргызстана и Таджикистана, выстроен почетный караул, расстелены ковровые дорожки.

После приветствий главы государств приняли рапорт командира роты почетного караула. Далее военный оркестр исполнил государственные гимны двух стран. В знак особо торжественной формы приветствия и почестей по случаю государственного визита президента Садыра Жапарова во время исполнения гимнов произведен 21 артиллерийский залп.

Далее лидеры обошли почетный караул, а после главам государств представили делегации сторон.

После завершения официальной церемонии лидеры прошли в фойе Дворца нации для церемонии фотографирования и перешли в зал для переговоров в узком формате.

Ранее Садыр Жапаров также возложил венок к памятнику Исмоила Сомони в Душанбе. Монумент установлен на площади Дусти и является центральной частью мемориала, посвященного национальному единству.

Комплекс открыт в 1999 году по случаю 1100-летия Саманидской державы и символизирует преемственность исторического наследия и суверенитета Таджикистана.
Ссылка: https://24.kg/vlast/335536/
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