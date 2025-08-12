17:41
Жители села Алтын пожаловались вице-спикеру на работу спиртового завода

Жители села Алтын Чуйской области пожаловались вице-спикеру Жогорку Кенеша Нурланбеку Азыгалиеву на работу местного спиртового завода. Об этом сообщает пресс-служба парламента.

По ее данным, заместитель торага встретился с жителями сел Степное и Алтын в Жайылском районе. 

В селе Алтын жители просили обратить внимание на деятельность спиртового завода. По их словам, имеются экологические проблемы, в частности, связанные с загрязнением воздуха от переработанных отходов и их сбросом в водоемы айылного аймака.

Директор завода, присутствовавший на встрече, отметил, что проблема будет решена на основании соответствующего заключения комиссии до 2026 года. 

В селе также имеются проблемы доступа населения к питьевой воде, строительства дорог, ФАП, обновления кровли школы и замены электропроводки.

Нурланбек Азыгалиев подчеркнул важность обозначенных проблем и отметил, что будет работать с соответствующими государственными органами в этом направлении.
