Омбудсмену Кыргызстана пожаловались на бывшего чиновника-многоженца

К омбудсмену Кыргызстана Джамиле Джаманбаевой обратилась жительница Бишкека У.Х. с просьбой оказать правовую помощь в привлечении к ответственности ее гражданского супруга — бывшего должностного лица М.М. по факту многоженства.

По данным пресс-службы, У.Х. сообщила, что 16 февраля 2022 года она и М.М. заключили брак по религиозному обряду, а 22 февраля состоялась свадьба. Гражданский муж уверял, что у него есть дети, однако он не проживает с супругой.

Спустя год у пары родился сын. В шесть месяцев у ребенка выявили тяжелое генетическое заболевание.

«Мой муж заявил, что ребенок с инвалидностью порочит его имя, и изменил ему фамилию. Он полностью отказался от сына и не оказывает помощи в лечении. Врачи рекомендовали показать его зарубежным врачам. При поддержке близких и родителей мы смогли пройти лечение за границей», — цитируют У.Х. в пресс-службе акыйкатчи.

Заявительница сказала, что первая супруга М.М. и ее родственники оказывают на нее давление, распространяют клевету и неоднократно обращались в милицию с различными заявлениями.

По словам У.Х., органы внутренних дел в течение пяти месяцев не рассматривали ее заявление, и лишь 1 декабря Октябрьское РУВД возбудило уголовное дело по статье 176 «Двоеженство и многоженство» УК КР.

Сотрудники института омбудсмена оказали женщине правовую и психологическую помощь и проведут мониторинг хода следствия и рассмотрения дела в суде.

В Генеральную прокуратуру направлено официальное письмо с запросом о ходе рассмотрения данного дела.

Правозащитники напоминают: многоженство противоречит законодательству КР и международным нормам.

Законодательством предусмотрена ответственность за многоженство в виде общественных либо исправительных работ от одного до трех лет или штрафа в размере от 500 до 1 тысячи расчетных показателей (50-100 тысяч сомов).

Джамиля Джаманбаева призывает правоохранительные органы своевременно рассматривать обращения граждан и обеспечивать всестороннее и объективное расследование дел.

Вместе с тем она подчеркивает, что защита прав женщин и детей требует особого и приоритетного внимания, а любые проявления правонарушений в отношении них являются недопустимыми и должны получать принципиальную правовую оценку.

Ранее сообщалось, что речь идет о бывшем полномочном представителе правительства в Чуйской области Мирбеке Миярове.