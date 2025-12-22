Омбудсмену Кыргызстана пожаловались на бывшего чиновника-многоженца

К омбудсмену Кыргызстана Джамиле Джаманбаевой обратилась жительница Бишкека У.Х. с просьбой оказать правовую помощь в привлечении к ответственности ее гражданского супруга — бывшего должностного лица М.М. по факту многоженства.
Спустя год у пары родился сын. В шесть месяцев у ребенка выявили тяжелое генетическое заболевание.
«Мой муж заявил, что ребенок с инвалидностью порочит его имя, и изменил ему фамилию. Он полностью отказался от сына и не оказывает помощи в лечении. Врачи рекомендовали показать его зарубежным врачам. При поддержке близких и родителей мы смогли пройти лечение за границей», — цитируют У.Х. в пресс-службе акыйкатчи.
Заявительница сказала, что первая супруга М.М. и ее родственники оказывают на нее давление, распространяют клевету и неоднократно обращались в милицию с различными заявлениями.
По словам У.Х., органы внутренних дел в течение пяти месяцев не рассматривали ее заявление, и лишь 1 декабря Октябрьское РУВД возбудило уголовное дело по статье 176 «Двоеженство и многоженство» УК КР.
Сотрудники института омбудсмена оказали женщине правовую и психологическую помощь и проведут мониторинг хода следствия и рассмотрения дела в суде.
В Генеральную прокуратуру направлено официальное письмо с запросом о ходе рассмотрения данного дела.
Законодательством предусмотрена ответственность за многоженство в виде общественных либо исправительных работ от одного до трех лет или штрафа в размере от 500 до 1 тысячи расчетных показателей (50-100 тысяч сомов).
Джамиля Джаманбаева призывает правоохранительные органы своевременно рассматривать обращения граждан и обеспечивать всестороннее и объективное расследование дел.
Вместе с тем она подчеркивает, что защита прав женщин и детей требует особого и приоритетного внимания, а любые проявления правонарушений в отношении них являются недопустимыми и должны получать принципиальную правовую оценку.
Ранее сообщалось, что речь идет о бывшем полномочном представителе правительства в Чуйской области Мирбеке Миярове.