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Власть

В Кыргызстане принят новый закон о международных договорах

Президент Садыр Жапаров внес изменения в Закон «О международных договорах Кыргызской Республики». Документ полностью заменит старый закон 1999 года и вводит четкие правила для заключения, исполнения и прекращения международных соглашений.

Согласно новой редакции, международные договоры теперь будут проходить через более структурированную процедуру: от инициативы до подписания, ратификации, исполнения и при необходимости выхода из соглашения. В законе детально прописано, кто и от имени кого может заключать договоры — президент, кабинет министров, уполномоченные органы.

Одно из ключевых новшеств — возможность временного применения международного договора до его официального вступления в силу. Это может быть важно, если речь идет о срочных соглашениях в сфере экономики, безопасности или чрезвычайных ситуаций. В таких случаях Жогорку Кенеш будет получать уведомление.

Также в законе впервые закреплены процедуры, если к действующему договору Кыргызстана намерено присоединиться третье государство. Введены правила хранения оригиналов, ведения реестра и публикации договоров, за что отвечает Министерство иностранных дел.
Ссылка: https://24.kg/vlast/337783/
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