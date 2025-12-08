В Казахстане переписка в WhatsApp получит юридическую силу как часть договора

Переписка в мессенджерах и голосовые сообщения могут получить юридическую силу как часть договора. Об этом заявил депутат Мурат Абенов в прямом эфире Instagram-аккаунта Мажилиса, пишет Tengrinews.kz.

По словам Абенова, депутаты внесли в законодательство нормы, которые закрепляют расширенное понимание формы договора, особенно — в условиях, когда многие сделки проходят онлайн.

«Мы еще прописали такие вещи, как форма договора. У нас же сейчас нет договора на руках, все онлайн. Любой наш разговор, видеозапись, переписка в WhatsApp, любая реклама являются составной частью договора. Если мы с тобой переписывались, если я тебе деньги отправил по Kaspi, если ты мне обещал, что гарантия 3 года, — все это является договором», — сказал Мурат Абенов.

Депутат подчеркнул, что теперь продавец или исполнитель услуг не сможет отказаться от обязательств под предлогом отсутствия подписанного документа.

«Если это не исполнится, продавец не может сказать: «У нас с тобой договора не было, я ничего не подписывал». Вся наша переписка будет являться договором. Мы специально так прописываем, чтобы гражданин был защищен. Потому что у компаний есть сильные юристы, а человек не защищен», — добавил депутат.

По мнению Мурата Абенова, новая норма должна усилить права потребителей и снизить количество спорных ситуаций между гражданами и бизнесом.