27 июля исполнилось 25 лет со дня подписания Декларации о вечной дружбе, союзничестве и партнерстве между Кыргызстаном и Россией. В преддверии этой даты посол РФ в КР Сергей Вакунов дал интервью газете «Слово Кыргызстана», в котором подвел итоги четверти века двусторонних отношений и обозначил приоритеты на будущее.

Фото посольства РФ в КР. 25 лет союзничеству Кыргызстана и России: посол РФ Сергей Вакунов дал интервью

По его словам, документ, подписанный в 2000 году президентами Владимиром Путиным и Аскаром Акаевым, стал политической основой для прочного союза двух стран.

«Россия и Кыргызстан прошли за это время немало испытаний, но всегда оставались рядом, поддерживая друг друга в ключевых вопросах безопасности, экономики и гуманитарного сотрудничества», — подчеркнул дипломат.

Он отметил, что политическое доверие между Москвой и Бишкеком находится на очень высоком уровне, чему способствуют регулярные встречи президентов, министров и депутатов.

Сергей Вакунов также обратил внимание на растущий интерес российского бизнеса к КР, особенно в сферах энергетики, промышленности и аграрного сектора. «РФ приходит не просто с инвестициями, а с технологиями и проектами, которые стимулируют развитие и создают рабочие места», — заявил он.

Говоря об образовании и гуманитарных связях, посол напомнил о значении Кыргызско-Российского Славянского университета, строительстве новых школ с русским языком обучения, а также о сотрудничестве в рамках Евразийского экономического союза, ОДКБ, СНГ и ШОС.

Торгово-экономическое партнерство также развивается. По итогам 2024 года товарооборот между двумя странами составил свыше $3,2 миллиарда, увеличившись более чем на 30 процентов по сравнению с 2022-м. Россия остается крупнейшим торговым партнером Кыргызстана и одним из главных инвесторов: в 2023 году общий объем накопленных инвестиций превысил $1,5 миллиарда.

Сергей Вакунов выразил уверенность, что союзнические отношения двух государств будут только крепнуть. «Россия и Кыргызстан не просто партнеры, мы союзники, проверенные временем. Мы вместе отвечаем на вызовы и строим общее будущее», — резюмировал он.