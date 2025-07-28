В Казахстане хотят увеличить штрафы за незаконное использование беспилотников

Ужесточить ответственность за применение беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в качестве оружия намерены в Казахстане. Об этом сообщил премьер-министр страны Олжас Бектенов в ответ на соответствующий запрос парламентариев.

Отмечается, что правоохранительные органы ведут работу по ужесточению административной и уголовной ответственности за незаконное использование БПЛА.

Ранее депутат мажилиса Елнур Бейсенбаев направил запрос по поводу использования беспилотных летательных аппаратов в РК. Он предлагал отрегулировать правила использования дронов.

«Есть угроза, что такие технологии могут выйти за рамки мирных мероприятий и стать инструментом в руках преступников. Представим любое массовое шоу, концерт, футбольный матч, где над толпой зависает якобы «игрушечный» дрон, но внутри него таится опасность», — пояснял нардеп.

По его словам, в таких условиях эвакуация тысяч зрителей практически невозможна, а последствия могут быть необратимыми. В связи с этим назрела острая необходимость в более строгом регулировании производства, хранения и использования дронов с системой лицензирования и учета.

Предлагается ввести лицензирование производителей беспилотников с обязательной уникальной маркировкой ключевых узлов, а также ужесточить административную и уголовную ответственность за нелегальную сборку и применение дронов в качестве оружия, особенно на массовых мероприятиях.

Олжас Бектенов в свою очередь отметил, что в стране запланирована разработка единых технических требований к маркировке беспилотников.

«Касательно ужесточения ответственности за нелегальную сборку и применение БПЛА в качестве оружия: в настоящее время правоохранительные органы с участием специальных и иных заинтересованных государственных органов вырабатывают меры по ужесточению административной и уголовной ответственности за нелегальную сборку и применение БПЛА в качестве оружия», — сказано в ответе на запрос.

Сейчас в Казахстане за неправомерное применение БПЛА, которое приводит к нарушениям порядка использования воздушного пространства, предусмотрена ответственность в виде штрафа.

Физическим лицам грозит штраф размером более 39 тысяч тенге, юридическим — 78 тысяч тенге.