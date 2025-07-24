Председатель кабинета министров с рабочим визитом прибыл в Алтай

Председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев с рабочим визитом прибыл в Республику Алтай (Россия).

В аэропорту Горно-Алтайска Адылбека Касымалиева встретили глава Республики Алтай Андрей Турчак и другие официальные лица. В рамках церемонии встречи оказаны теплый прием и традиционная гостеприимность.

Фото АП КР. Адылбек Касымалиев

Отметим, что в ходе рабочей поездки глава кабмина примет участие в Международной экологической конференции, где выступит на пленарном заседании совместно с главами правительств ряда государств. Также в рамках нее будут рассмотрены возможности обмена опытом и реализации совместных проектов.