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Власть

Председатель кабинета министров с рабочим визитом прибыл в Алтай

Председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев с рабочим визитом прибыл в Республику Алтай (Россия).

В аэропорту Горно-Алтайска Адылбека Касымалиева встретили глава Республики Алтай Андрей Турчак и другие официальные лица. В рамках церемонии встречи оказаны теплый прием и традиционная гостеприимность.

АП КР
Фото АП КР. Адылбек Касымалиев

Отметим, что в ходе рабочей поездки глава кабмина примет участие в Международной экологической конференции, где выступит на пленарном заседании совместно с главами правительств ряда государств. Также в рамках нее будут рассмотрены возможности обмена опытом и реализации совместных проектов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/337371/
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