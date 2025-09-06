Фото из интернета. Этнографы России и Кыргызстана исследуют тюркское наследие в Республике Алтай

Этнографы из России и Кыргызстана продолжат совместные исследования в рамках международной экспедиции «Большой Алтай: тюркское наследие – 2025», сообщает НОЦ алтаистики и тюркологии АлтГУ. Очередной этап стартовал 8 сентября на базе Алтайского государственного университета.

В экспедиции участвуют ученые из АлтГУ, Горно-Алтайского госуниверситета, НИИ алтаистики имени Суразакова, а также исследователи из Кыргызстана — Института истории, археологии и этнологии НАН КР, ОшГУ, БатГУ и Центрально-Азиатского международного медицинского университета.

Следующей точкой маршрута станет Горно-Алтайский госуниверситет, где пройдет уникальная фотовыставка «Скотоводы Кыргызстана в XXI веке». Она включает 20 снимков, посвященных жизни кыргызских скотоводов в высокогорьях Тянь-Шаня и Памир-Алая: быт юрт, пастбища, стада и женский мир кочевой культуры. Выставка будет дополнена электронной версией с расширенными материалами.