Адылбек Касымалиев: ЕАЭС стал значимым центром экономического развития

За десять лет с момента формирования Евразийского экономического союза его ВВП вырос на 18 процентов и превысил $2,5 триллиона. Промышленное производство увеличилось почти на 30 процентов, сельское хозяйство — на 25 процентов, а взаимная торговля возросла более чем в два раза. Об этом заявил глава кабинета министров Кыргызской Республики Адылбек Касымалиев на заседании Евразийского межправительственного совета в расширенном формате, который проходит в городе Чолпон-Ата.

ВВП Кыргызской Республики в реальном выражении увеличился в 1,5 раза, а ВВП на душу населения — удвоился. Объем взаимной торговли со странами ЕАЭС вырос в два раза, промышленное производство — на 55 процентов, сельское хозяйство — на 23 процента.

«Прошедшее десятилетие было непростым, на фоне глобальных вызовов и усиливающегося протекционизма в мировой торговле. Тем не менее, благодаря совместным усилиям правительств, тесному взаимодействию и активному участию бизнеса, мы смогли сохранить устойчивый экономический рост в союзе», — отметил глава кабмина.

Высокие показатели — это результат не только национальной экономической политики, но и динамично развивающегося кооперационного сотрудничества. Адылбек Касымалиев

«За десять лет союз сформировался как значимый центр экономического развития в архитектуре мировой экономики. Мы развиваем международное сотрудничество, заключили семь торговых соглашений, расширяем партнерство с ключевыми интеграционными объединениями Евразии и других регионов», — отметил он.

Глава кабмина уделил внимание вопросам климатической повестки, необходимости гибких и адаптированных стандартов в данной сфере, продолжению работы по реализации Стратегии евразийской интеграции до 2025 года и подготовке к следующему пятилетнему этапу.

В числе ключевых приоритетов Адылбек Касымалиев выделил:

совершенствование условий финансирования совместных проектов промышленной кооперации;

формирование цельного транспортно-логистического пространства и его интеграцию в международные транспортные коридоры;

развитие единого цифрового пространства и цифровизацию таможенных процедур;

совершенствование единого рынка труда и повышение мобильности трудовых ресурсов.

«В условиях глобальной трансформации необходимо к 2030 году превратить ЕАЭС в гармонично развитый полюс многополярного мира, поддерживающий высокий уровень технологического развития и благосостояния населения. Мы готовы создавать все необходимые условия для этого», — заключил председатель кабмина.