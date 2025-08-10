Кыргызстанские ученые отправились на Алтай для изучения истории кыпчаков

Делегация из Кыргызстана в рамках этнографической экспедиции по Республике Алтай посетила Научно-образовательный центр алтаистики и тюркологии «Большой Алтай» Алтайского государственного университета.

В состав группы вошли кандидат исторических наук Салайдин Эралиев из Кыргызского национального университета имени Жусупа Баласагына, президент этнокультурного объединения «Улуу Кыпчак» Ишенбек Омурканов и его заместитель Манас Максутов. Экспедицию возглавила доктор исторических наук, профессор Кыргызского государственного университета имени Ишеналы Арабаева Сынару Алымкулова.

«Мы сосредоточимся на изучении родственных и этнических связей кыпчаков. В маршруте запланированы визиты в несколько музеев, включая музей имени Анохина, Горно-Алтайский государственный университет и Каракольский этнопарк. Далее посетим Акташ, Улаганский перевал, Кош-Агач и ознакомимся с памятниками пазырыкской культуры. Мы специально приехали в Научно-образовательный центр алтаистики и тюркологии «Большой Алтай», чтобы расширить академическое сотрудничество проекта в сторону социума. Совместная работа центра с общественными организациями может привести к новым научным исследованиям и результатам», — поделилась Сынару Алымкулова.

Она отметила, что в эпосе кыргызского народа «Манас» много упоминаний об Алтае, а становление самого героя связывают с Чуйской долиной на Алтае, поэтому маршрут экспедиции включает соответствующие места.

Ишенбек Омурканов в свою очередь подчеркнул, что целью организации является подготовка документального фильма.

«Мы начали нашу экспедицию с Алтая, который является прародиной кыпчаков. У нас запланированы встречи с алтайскими специалистами, чтобы узнать больше научных фактов по истории кыргызских родов. Параллельно сейчас проводятся исследования в Узбекистане. Ученые работают в архивах Ташкента, изучая документы Кокандского ханства, где кыпчаки жили в XVIII-XIX веках. Также у нас запланированы и другие маршруты, включая поездку в Венгрию», — отметил он.

Стороны также обсудили образовательное сотрудничество. В АлтГУ готовы увеличить число иностранных магистрантов и продолжать совместные программы с вузами КР.