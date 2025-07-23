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Власть

Камчыбек Ташиев: В Джалал-Абаде построят музей и вынесут рынки за город

Фото ГКНБ. Камчыбек Ташиев: В Джалал-Абаде построят музей и вынесут рынки за город

Председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев с рабочей поездкой посетил Джалал-Абад, сообщили в пресс-центре ведомства.

Отмечается, что он ознакомился с ходом строительства нового здания областной администрации, поручил завершить работы качественно и в кратчайшие сроки, а также привести в порядок территорию вокруг объекта.

В Джалал-Абаде планируют построить новую филармонию — под нее уже выделено более двух гектаров земли. Камчыбек Ташиев также поручил выделить участок рядом для строительства музея.

Кроме того, он заявил, что все городские рынки, автомастерские и объекты обслуживания перенесут за пределы города, а проспект Байзакова расширят, центр города благоустроят.

В парке Победы глава ГКНБ поставил задачу создать комфортную и безопасную зону отдыха. Отдельно он распорядился организовать специальное пространство для памятников участникам войны и историческим личностям.
Ссылка: https://24.kg/vlast/337260/
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