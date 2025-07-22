10:25
USD 87.45
EUR 101.82
RUB 1.12
Власть

Поддержка кризисных центров для женщин, пострадавших от насилия, усилена

Министерство труда, социального обеспечения и миграции усилило поддержку кризисных центров, оказывающих помощь женщинам, пострадавшим от домашнего и гендерного насилия. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в рамках государственного социального заказа объем финансирования учреждений с 2022 по 2025 год увеличился с 12 миллионов до 28,6 миллиона сомов. Средства направляются на обеспечение временных приютов, а также предоставление медицинской, психологической, юридической и социальной помощи пострадавшим.

В настоящее время в стране работают 16 кризисных центров, включая два муниципальных в Бишкеке и Нарыне («Аялзат» и «Асылзат»). В 10 региональных центрах действуют приюты, где пострадавшие могут временно укрыться.

В 2025 году конкурс по государственному соцзаказу охватывал семь тематических направлений:

  • социальная поддержка женщин/девушек, пострадавших от семейного и гендерного насилия, а также ставших жертвами торговли людьми, с последующим трудоустройством и профессиональной адаптацией;
  • обеспечение временным безопасным убежищем девушек и женщин с детьми, подвергшихся семейному и гендерному насилию;
  • проведение информационно-образовательных кампаний с целью формирования ненасильственного поведения и нетерпимости к любым видам насилия;
  • оказание психологической помощи по телефону доверия для лиц, пострадавших от семейного и гендерного насилия, а также для жертв торговли людьми;
  • проведение обучения населения инструментам ГАЛС с целью формирования ненасильственного поведения и нетерпимости к любым видам насилия;
  • обеспечение комплексными услугами через «Единое окно» для лиц, пострадавших от семейного насилия, а также для жертв торговли людьми;
  • поддержка традиционных женских ремесленных групп и молодежных инициатив (стартапов).помощь жертвам насилия и торговли людьми.

Из 33 представленных проектов победителями признаны 27. Среди них – кризисный центр «Шанс», который в 2025 году впервые реализует проект «Единое окно» для комплексной помощи жертвам насилия. 
Ссылка: https://24.kg/vlast/337023/
просмотров: 385
Версия для печати
Материалы по теме
В Кыргызстане обновили методику проведения оценки рисков семейного насилия
В 2025 году в Кыргызстане фактов семейного насилия стало больше на 35 процентов
Бишкек и Чуйская область лидируют по росту семейного насилия в КР
В Оше мать двоих детей покончила с собой. Родные просят независимой экспертизы
Жительницы Баткена провели марш против семейного насилия в сопровождении милиции
Рост семейного насилия. Кыргызстанцы стали меньше бояться заявлять об этом
В Ат-Баши мужчина угрожал ножом жене, облил ее и дом бензином
Дела о семейном насилии депутат ЖК предложил делегировать судам аксакалов
Кризисные центры в Кыргызстане. Помощь пострадавшим и собственные проблемы
Семейное насилие. Кризисные центры, куда жертвы могут обратиться за помощью
Популярные новости
Подписан новый Земельный кодекс: что меняется для владельцев участков в&nbsp;КР Подписан новый Земельный кодекс: что меняется для владельцев участков в КР
Критика и&nbsp;оскорбления. Кто-то организовал атаку против нас&nbsp;&mdash; мэрия Бишкека Критика и оскорбления. Кто-то организовал атаку против нас — мэрия Бишкека
ГКНБ проверяет качество дорог в&nbsp;Бишкеке ГКНБ проверяет качество дорог в Бишкеке
Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух прибыл в&nbsp;Кыргызстан Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух прибыл в Кыргызстан
Бизнес
Стабильная связь и&nbsp;высокая скорость интернета&nbsp;&mdash; MEGA обновляет&nbsp;4G Стабильная связь и высокая скорость интернета — MEGA обновляет 4G
Beeline вручил призы победителям лотереи &laquo;Билет на&nbsp;миллион&raquo; Beeline вручил призы победителям лотереи «Билет на миллион»
Забирайте классный подарок при покупке самоката в&nbsp;O!Store&nbsp;&mdash; есть рассрочка Забирайте классный подарок при покупке самоката в O!Store — есть рассрочка
Официальное заявление ЧПК &laquo;Джунда&raquo; Официальное заявление ЧПК «Джунда»
22 июля, вторник
10:15
Ремонт дорог. В Оше для проезда транспорта открыли улицы Суюнбаева и Мамырова Ремонт дорог. В Оше для проезда транспорта открыли улиц...
10:10
В Узгене 16 человек незаконно получили гражданство КР. Задержаны госслужащие
10:04
Около 1000 студентов отчислили из вузов на Иссык-Куле после проверки ГКНБ
10:00
Далеко от дома, но с поддержкой. Как государство помогает мигрантам
09:52
В Джалал-Абадской области здание детсада и участок возвращены государству