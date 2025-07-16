Садыр Жапаров: Присвоившие госсредства чиновники не останутся безнаказанными

На фоне громких задержаний чиновников президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров опубликовал пост на своей странице в Facebook.

«Ни один чиновник, присвоивший государственные средства, не останется безнаказанным, даже если это произойдет позже. Поэтому одумайтесь сейчас. В наше время воровства государственных средств быть не должно», — написал глава государства.

Напомним, сегодня, 16 июля, глава ГКНБ Камчыбек Ташиев посетил село Новопавловка Сокулукского района (ныне город Бишкек), где ознакомился с ситуацией вокруг строительства парка. Поводом для выезда стали жалобы местных жителей на некачественное выполнение работ и нецелевое использование бюджетных средств. По итогам выезда задержаны глава айыл окмоту, подрядчики и глава районного технадзора.

Кроме того, Камчыбек Ташиев распорядился задержать бывшего главу айыл окмоту села Пригородного. По словам главы ГКНБ, во время инспекционной поездки по району экс-глава трижды проводил тендеры на строительство парка, а затем присвоил себе выделенные средства.

Кульминацией стало задержание вице-мэра Бишкека Жамалбека Ырсалиева. По предварительной информации, спецслужбы проводят следственные действия в рамках расследования по подозрению в коррупции.