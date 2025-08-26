13:21
USD 87.37
EUR 102.26
RUB 1.08
Общество

Объединение школ в Бишкеке продолжится

Объединение школ в Бишкеке продолжится. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщила замдиректора столичного департамента образования Медина Ботоканова.

По ее словам, в 2024 объединили школы № 28 и 70 в Первомайском районе, в 2025-м по итогам проведенного анализа приняли решение о слиянии школ № 14 и 37 в Октябрьском районе.

В планах ежегодно в каждом районе по итогам учебного года проводить такую реорганизацию.

На вопрос, по какому принципу происходит объединение, Медина Ботоканова ответила, что это зависит от проектной мощности, расположения и других факторов.

«К примеру, школа № 37 занимает два корпуса. Начальная школа и коррекционные классы располагались в здании бывшего детского сада. В целях оптимизации и рационального использования зданий мы объединили ее со школой № 14. Таким образом освобождаем здание детского сада, где на следующий год проведем капитальный ремонт. Помещение будет использоваться под дошкольную образовательную организацию», — добавила замдиректора департамента.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/340996/
просмотров: 292
Версия для печати
Материалы по теме
В Минпросвещения не комментируют передачу школ «Сапат» в его ведение
В Минприроды ожидают, что ситуация со смогом в Бишкеке улучшится
Нарын: новая школа в селе Таш-Добо будет сдана в эксплуатацию 1 сентября
Дополнительный набор школьников в 1-2-е классы откроется с 25 августа
Департамент образования Бишкека прокомментировал объединение школ № 14 и 37
В Бишкеке временно изменятся схемы движения 14 автобусных маршрутов
Скоро в школу. Чего ждать родителям и детям с учетом перехода на 12-летку
Бишкекчанина оштрафовали за продажу мяса по завышенным ценам
За лето из бишкекской школы № 37 уволились 15 учителей
В Бишкеке объединили еще две школы. Родители не согласны
Популярные новости
Продали брак, просроченные лекарства, грязное кафе. Куда жаловаться потребителю Продали брак, просроченные лекарства, грязное кафе. Куда жаловаться потребителю
Более 3&nbsp;тысяч водителей оштрафованы за&nbsp;отсутствие ОСАГО Более 3 тысяч водителей оштрафованы за отсутствие ОСАГО
Штормовое предупреждение: в&nbsp;Бишкеке и&nbsp;Чуйской области гроза и&nbsp;сильный ветер Штормовое предупреждение: в Бишкеке и Чуйской области гроза и сильный ветер
Салам, Андрей! Президент Садыр Жапаров наградил экоактивиста из&nbsp;РФ автомобилем Салам, Андрей! Президент Садыр Жапаров наградил экоактивиста из РФ автомобилем
Бизнес
Оплатить налог на&nbsp;жилье и&nbsp;землю можно за&nbsp;пару кликов в&nbsp;MegaPay Оплатить налог на жилье и землю можно за пару кликов в MegaPay
Открыт набор на&nbsp;бeсплатную стажировку в&nbsp;О! по&nbsp;направлeнию SDET Открыт набор на бeсплатную стажировку в О! по направлeнию SDET
&laquo;Айыл Банк&raquo; предоставляет возможность денежных переводов в&nbsp;дирхамах ОАЭ «Айыл Банк» предоставляет возможность денежных переводов в дирхамах ОАЭ
&laquo;Умай Групп&raquo; поддержала инициативу ГНС «Умай Групп» поддержала инициативу ГНС
26 августа, вторник
13:16
В Джети-Огузе строят мост между селом Уч-Кошкон и рудником «Тоголок» В Джети-Огузе строят мост между селом Уч-Кошкон и рудни...
13:10
В Минпросвещения не комментируют передачу школ «Сапат» в его ведение
13:07
Готовьтесь к холодам: водохранилище и ТЭЦ под контролем, но риски есть
12:56
Кыргызстан привлекает немецких туристов и инвесторов через совместные инициативы
12:54
Проблему нехватки учебников в школах КР планируют решить к 2030 году