Объединение школ в Бишкеке продолжится. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщила замдиректора столичного департамента образования Медина Ботоканова.

По ее словам, в 2024 объединили школы № 28 и 70 в Первомайском районе, в 2025-м по итогам проведенного анализа приняли решение о слиянии школ № 14 и 37 в Октябрьском районе.

В планах ежегодно в каждом районе по итогам учебного года проводить такую реорганизацию.

На вопрос, по какому принципу происходит объединение, Медина Ботоканова ответила, что это зависит от проектной мощности, расположения и других факторов.

«К примеру, школа № 37 занимает два корпуса. Начальная школа и коррекционные классы располагались в здании бывшего детского сада. В целях оптимизации и рационального использования зданий мы объединили ее со школой № 14. Таким образом освобождаем здание детского сада, где на следующий год проведем капитальный ремонт. Помещение будет использоваться под дошкольную образовательную организацию», — добавила замдиректора департамента.