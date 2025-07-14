Президент Камеруна объявил о выдвижении на новый срок. Ему 92 года

92-летний президент Камеруна Поль Бийя объявил, что выдвигает свою кандидатуру на новый президентский срок, пишет Meduza.

«Будьте уверены, что моя решимость служить вам соответствует остроте стоящих перед нами вызовов. Вместе мы сможем преодолеть любые препятствия», — написал Поль Бийя в соцсетях вечером 13 июля.

Выборы президента Камеруна намечены на 12 октября.

Поль Бийя — старейший в мире глава государства. Он занимает пост президента Камеруна более 40 лет, начиная с 1982 года. В случае, если его изберут на новый срок, он сможет оставаться на посту главы государства почти до 100 лет. Бийя в 2008 году отменил ограничения по количеству президентских сроков, дав себе возможность находиться у власти бессрочно. Бийя выиграл выборы 2018 года, набрав 71,28 процента голосов, при этом оппозиционные партии заявили о массовых нарушениях.