Дебюрократизация. Дублирование функций в защите прав детей исключат

Министерство труда, социального обеспечения и миграции предлагает внести изменения в типовое положение «О Комиссии по делам детей». Инициатива реализуется в рамках дебюрократизации системы защиты прав и интересов детей. Проект постановления кабмина вынесен на общественное обсуждение.

Отмечается, что комиссии по делам детей функционируют при местных госадминистрациях и мэриях, в то время как профилактикой семейного насилия и информированием правоохранительных органов частично занимаются местные комитеты по охране и защите от семейного насилия, действующие на добровольной и безвозмездной основе. Наблюдается дублирование функций. При этом комитеты обладают ограниченными ресурсами и слабой устойчивостью, тогда как комиссии по делам детей имеют более высокий уровень ответственности и включают представителей ключевых ведомств.

Что предлагает Минтруда:

ликвидацию местных комитетов по охране и защите от семейного насилия, передав их функции по информированию правоохранительных органов о семейном насилии — Комиссии по делам детей;

расширение полномочий комиссии, включая право мониторинга межведомственного взаимодействия в сфере детства и подготовки аналитической отчетности;

исключение формулировки «находящихся в трудной жизненной ситуации», что позволит Комиссии работать со всеми детьми, вне зависимости от социального статуса.

Это позволит устранить дублирование функций, усилит институциональную ответственность за защиту прав ребенка, обеспечит более слаженную межведомственную координацию, а также позволит провести оптимизацию работы местных органов и сократить излишнюю бюрократическую нагрузку.